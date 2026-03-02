Ciclocross Ferri conquista anche l’Under23 | Adesso punto al Giro d’Italia

La ciclocrossista Elisa Ferri, 18 anni di Sangiovanni, ha vinto anche nella categoria Under 23, aggiungendo un altro titolo alla sua collezione. La campionessa del ciclocross italiano ha dimostrato una grande crescita e si è detta ora interessata a partecipare al Giro d’Italia. Ferri si è distinta nelle competizioni più recenti, confermando il suo talento anche in questa nuova categoria.

La plurititolata campionessa del ciclocross italiano, Elisa Ferri, 18 anni, sangiovannese, ha fatto centro anche nella categoria Under 23. Infatti, dopo le dieci maglie tricolori del settore giovanile ha vinto al debutto nella Under 23. E con la nazionale delle azzurre Élite, Elisa ha corso in Portogallo il campionato europeo, giungendo seconda, ed in Francia su pista il campionato mondiale vincendo il titolo. Nelle competizioni internazionali la sorridente Elisa ha sempre ottenuto risultati entro dieci. Ora è ferma, per un meritato risposo. Tuttavia si allena in vista della corsa con le Élite del 7 marzo, che si terrà in Liguria ad Albenga.