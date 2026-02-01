Ciclocross | Bentveld conquista l’oro nella categoria U23 ai Mondiali top 10 per Ferri

Leonie Bentveld si aggiudica la medaglia d’oro nella categoria U23 ai Mondiali di ciclocross che si sono svolti a Hulst, nei Paesi Bassi. La giovane atleta ha dominato la gara e ha portato a casa il primo posto, regalando una vittoria importante per il suo paese. Tra gli italiani, Ferri ha concluso tra i primi dieci, ma senza riuscire a salire sul podio.

Un trionfo a casa. Leonie Bentveld ha vinto la medaglia d’oro nella categoria U23 femminile ai Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, rassegna non a caso in scena nei Paesi Bassi, precisamente in quel di Hulst. Successo solido per la corridora, la quale ha trovato l’allungo decisivo all’ultimo giro. La neerlandese è subito partita con il piede giusto, condividendo la sua posizione avanti nel gruppetto di testa con la francese Cèlia Gery, con la ceca Viktoria Chladonova, con la belga Fluer Moors e altre avversarie, tra cui anche un ottima Elisa Ferri. La selezione è cominciata già a partire dal secondo giro, quando le prime quattro atlete citate hanno letteralmente fatto il vuoto, staccando il resto del plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: Bentveld conquista l’oro nella categoria U23 ai Mondiali, top 10 per Ferri Approfondimenti su Leonie Bentveld LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: trionfo finale di Leonie Bentveld. Elisa Ferri in Top 10 Leone Bentveld vince i Mondiali U23 donne di ciclocross 2026, lasciando dietro di sé le avversarie. Europei ciclocross 2025, Leonie Bentveld trionfa nell’Under 23 femminile. Elisa Ferri è settima Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Leonie Bentveld Argomenti discussi: Sabato da incubo per l'Italia! Sara Casasola si ritira: Brand Campionessa del Mondo; CDM Ciclocross, Puck Pieterse conquista anche Hoogerheide! Sfortuna Sara Casasola, che chiude 7ª, 9ª Rebecca Gariboldi. Ciclocross: Bentveld conquista l’oro nella categoria U23 ai Mondiali, top 10 per FerriUn trionfo a casa. Leonie Bentveld ha vinto la medaglia d’oro nella categoria U23 femminile ai Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, rassegna non a caso ... oasport.it MONDIALE HULST. BENTVELD FIRMA IL TRIS PER L'OLANDA TRA LE U23: 10A FERRIIl danese Tobias Lund Andresen ha vinto la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race disputata con partenza e arrivo a Geelong sulla distanza di 182 chilometri. L'atleta della Decathlon CMA CGM Team, ... tuttobiciweb.it CICLOCROSS TODAY - COPPA DEL MONDO *12 - VAN DER POEL MISSIONE COMPIUTA: SUA ANCHE LA COPPA , PEZZO ROSOLA CONQUISTA LA CDM JUNIORES Dodicesima e ultima prova di Coppa del Mondo oggi: l' - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.