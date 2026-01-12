Luna piena d' inverno | passeggiata notturna a Monte Pellegrino

Il 1 febbraio, sotto la luce di una luna piena, si svolgerà una passeggiata serale a Monte Pellegrino. L’evento offre l’opportunità di attraversare i sentieri della Riserva in un’atmosfera tranquilla e suggestiva, valorizzando la quiete dell’inverno e la bellezza naturale del paesaggio notturno. Un’occasione per vivere un’esperienza autentica, immersi nel silenzio e nella magia di una notte illuminata dalla luna piena.

L'inverno regala atmosfere uniche e suggestive: domenica 1 febbraio una luminosa luna piena illuminerà Monte Pellegrino accompagnandoci lungo i sentieri della Riserva in una passeggiata serale immersa nel silenzio e nella magia della notte.Un'esperienza speciale per vivere la quiete del bosco.

