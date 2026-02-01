L' ultima luna piena d' inverno | passeggiata notturna a Monte Pellegrino

Questa domenica sera, a Monte Pellegrino, si terrà una passeggiata notturna sotto una Luna quasi piena. Le persone si riuniscono per camminare lungo i sentieri della riserva, godendosi il silenzio e la luce dell’astro che illumina il paesaggio in modo speciale. L’evento invita chiunque voglia uscire di casa e vivere un’esperienza diversa, immersa nelle atmosfere magiche dell’inverno.

Un'esperienza speciale per vivere la quiete del bosco, ascoltare i suoni della natura e alzare lo sguardo verso un cielo ricco di meraviglie. Cammineremo lungo i sentieri che si affacciano sul mare, fino a raggiungere un punto panoramico dove ci fermeremo per la cena al sacco e per l'osservazione astronomica ai telescopi. La protagonista assoluta sarà la Luna, accompagnata dall'osservazione di Giove e dal racconto delle costellazioni del cielo invernale.

Approfondimenti su Monte Pellegrino

Il 1 febbraio, sotto la luce di una luna piena, si svolgerà una passeggiata serale a Monte Pellegrino.

Il 4 gennaio, Monte Pellegrino si illuminerà sotto la luce della prima luna piena dell’anno, regalando un’esperienza unica.

