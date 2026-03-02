Ciardi frecciata alla Juve | Oggi è giusto che esulti chi ha meno punti del Como In panchina c’è uno che non starà a piangere una…

Durante il posticipo domenicale, Roma e Juventus hanno pareggiato 3-3 in una partita ricca di emozioni. La squadra giallorossa era avanti di due gol e poi di un gol, prima di essere raggiunta all’ultimo secondo da Federico Gatti, entrato in campo nel finale. Nel frattempo, un commento di Ciardi ha fatto discutere, commentando ironicamente sulla situazione della Juventus rispetto al Como.

Nel posticipo domenicale Roma e Juventus hanno pareggiato con il risultato di 3-3 al termine di una sfida dalle tante emozioni e con la squadra giallorossa che conduceva prima 2-0 e poi 3-1, per poi essere raggiunta da Federico Gatti (appena entrato) al minuto 93. Il giornalista e tifoso giallorosso, Augusto Ciardi, sul suo profilo.

