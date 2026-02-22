Luca Mastrangelo, noto tifoso interista e creator di contenuti online, ha criticato la Juventus dopo le recenti sconfitte. La causa principale è la sconfitta casalinga del club torinese contro il Como, che ha portato i bianconeri a perdere punti preziosi. Mastrangelo ha commentato sui social che i bianconeri piangono troppo e ha sottolineato che l’Inter ora è a -18 in classifica. La disputa tra le due tifoserie continua a infiammare i commenti online.

Lo youtuber e tifoso interista, Luca Mastrangelo, approfittando della vittoria dei nerazzurri sul campo del Lecce e soprattuto la sconfitta casalinga della Juventus contro il Como, ha lanciato alcune frecciate ai rivali bianconeri, sul suo canale YouTube: “La cosa sicura è che la Juve è a -18 dall’Inter! Avete pianto tutta la settimana, ma cosa . L'articolo Mastrangelo, frecciata alla Juve: “Avete pianto tutta la settimana, ma cosa volete piangere. A -18, la cosa sicura è che.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Inter, Mastrangelo furioso: “Rigorellino del caz*o, che non danno mai al mondo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

È FINITO SAN CULINOOOOOO! DOMINATI DA UN GRANDE COMO! MA DOVE DOVETE ANDARE COMO-JUVENTUS 2-0

