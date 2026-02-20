Scandicci Donna decapitata nel parco dell’ex Cnr | fermato un uomo per omicidio volontario

A Scandicci, un uomo è stato arrestato per aver ucciso e decapitato una donna nel parco dell’ex Cnr. La causa dell’omicidio sembra essere una lite tra i due, avvenuta poco prima del delitto. La vittima, ancora da identificare, è stata trovata senza vita e con la testa separata dal corpo. La polizia ha individuato il sospetto grazie a una testimonianza che ha portato alla sua cattura. I rilievi continuano per chiarire eventuali dettagli sulla vicenda. Le indagini proseguono senza sosta.

Svolta nelle indagini sul brutale omicidio della donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze. Nelle scorse ore è stato fermato un uomo, sospettato di essere l'autore del delitto avvenuto nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del cosiddetto parco del Castello dell'Acciaio. La vittima non è stata ancora ufficialmente identificata, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di nazionalità tedesca, 44 anni, senza fissa dimora in Italia. Il suo corpo era stato rinvenuto in una zona isolata e in stato tale da far subito ipotizzare un omicidio particolarmente efferato.