Il volto di Meloni nel restauro in chiesa l’irritazione della Diocesi
La Diocesi si scaglia contro il restauro del volto di Meloni dipinto nella chiesa. La decisione di intervenire sull’opera ha sollevato reazioni forti, con alcuni che chiedono di rispettare l’originale e altri che difendono la scelta di restaurare. La questione sta dividendo la comunità locale e alimenta il confronto tra chi vede nell’intervento un atto di preservazione e chi lo considera una manomissione.
Nel cuore di una piccola frazione del Sud Italia, un restauro di una chiesa settecentesca ha scatenato un dibattito che va ben oltre i confini del territorio. Al centro del contenzioso non c’è un’opera d’arte tradizionale, ma un volto: quello di Giorgia Meloni. Durante i lavori di ristrutturazione, realizzati con fondi pubblici e in collaborazione con un ente regionale, è stato scoperto che un ritratto di carattere religioso – originariamente attribuito a un santo locale – era in realtà un’immagine ritoccata di Meloni, dipinta con cura su una delle lastre di marmo che rivestivano l’abside. L’intervento, eseguito senza autorizzazione da parte della diocesi, è stato rilevato solo dopo la conclusione dei lavori, quando un fedele ha notato l’anomalia durante una visita domenicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Restauro controverso in chiesa romana: volto di Meloni suscita dibattito tra fede e interpretazione artistica
Un affresco del Novecento scoperto nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha sollevato un grande scalpore.
Un angelo con il volto di Giorgia Meloni? Mistero e polemica su un restauro in una chiesa di Roma
A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha riacceso le polemiche.
