La Diocesi si scaglia contro il restauro del volto di Meloni dipinto nella chiesa. La decisione di intervenire sull’opera ha sollevato reazioni forti, con alcuni che chiedono di rispettare l’originale e altri che difendono la scelta di restaurare. La questione sta dividendo la comunità locale e alimenta il confronto tra chi vede nell’intervento un atto di preservazione e chi lo considera una manomissione.

Nel cuore di una piccola frazione del Sud Italia, un restauro di una chiesa settecentesca ha scatenato un dibattito che va ben oltre i confini del territorio. Al centro del contenzioso non c’è un’opera d’arte tradizionale, ma un volto: quello di Giorgia Meloni. Durante i lavori di ristrutturazione, realizzati con fondi pubblici e in collaborazione con un ente regionale, è stato scoperto che un ritratto di carattere religioso – originariamente attribuito a un santo locale – era in realtà un’immagine ritoccata di Meloni, dipinta con cura su una delle lastre di marmo che rivestivano l’abside. L’intervento, eseguito senza autorizzazione da parte della diocesi, è stato rilevato solo dopo la conclusione dei lavori, quando un fedele ha notato l’anomalia durante una visita domenicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il volto di Meloni nel restauro in chiesa, l’irritazione della Diocesi

Approfondimenti su Meloni Chiesa

Un affresco del Novecento scoperto nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha sollevato un grande scalpore.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha riacceso le polemiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Chiesa

Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; Il volto di Meloni nel restauro in chiesa, l'irritazione della Diocesi; L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?.

L'Angelo di San Lorenzo in Lucina e il Mystero del Volto di Giorgia Meloni: Cosa Sta Accadendo?Un restauro a Roma ha svelato un angelo il cui volto evoca somiglianze con Giorgia Meloni, generando polemiche e richieste di chiarimenti da parte dei media e del pubblico. notizie.it

Il volto di Meloni nel restauro in chiesa, l'irritazione della DiocesiUn angelo con le fattezze di Giorgia Meloni. O piuttosto una Nike, una Vittoria alata come nell'iconografia dell'Italia monarchica, una novella Atena che tiene in mano l'effigie dell'Italia, il classi ... ansa.it

Il13. . ROMA BASILICA S.LORENZO IN LUCINA. IL RESTAURATORE DEL “ VOLTO “ DI MELONI: “ INVENZIONI, OPERA RIFATTA COME 25 ANNI FA “. - facebook.com facebook

Pare sia apparso il volto di Meloni in un affresco. Ok. Quel che mi preoccupa è che nel frattempo è sparito il decreto bollette annunciato ogni mese dal Governo come imminente. Chi l'ha visto Negozi, bar, ristoranti, imprese del terziario secondo Confcommerc x.com