Villa comunale sul terreno della chiesa stangata dopo 20 anni | oltre 550mila euro alla Diocesi
La recente sentenza sulla villa comunale, edificata sul terreno della chiesa, ha determinato un pagamento di oltre 550 mila euro alla Diocesi, dopo 20 anni di controversie. La decisione della giunta di Cancello ed Arnone, guidata dal sindaco Raffaele Ambrosca, di consultare un ulteriore parere legale evidenzia l'importanza di valutare attentamente le implicazioni di questa vicenda per le casse comunali.
Una sentenza pesante, destinata a incidere in modo significativo sulle casse comunali. Per questo la giunta di Cancello ed Arnone guidata dal sindaco Raffaele Ambrosca ha deciso di non archiviare immediatamente la vicenda e di chiedere un ulteriore parere legale prima di valutare un eventuale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
