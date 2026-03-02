Chiarello duro dopo Verona | Meret 5 difesa confusa Troppi passaggi all’indietro

Dopo la partita di Verona, Umberto Chiariello ha espresso un giudizio severo sul rendimento difensivo del Napoli. Ha criticato Meret assegnandogli un voto di 5 e ha sottolineato come la difesa sia apparsa confusa durante l’incontro. Inoltre, ha evidenziato la frequenza con cui i giocatori hanno optato per passaggi all’indietro, contribuendo a indebolire la manovra complessiva.

Analisi senza sconti quella di Umberto Chiariello sul momento difensivo del Napoli dopo la prova opaca di Verona. Intervenuto a Campania Sport su Canale 21, il giornalista ha assegnato giudizi severi ai singoli, a partire dal portiere. «Gli ho dato 5», ha spiegato Chiariello parlando di Alex Meret. «Ha commesso una papera clamorosa che poteva costare caro. È stato fortunato a non pagarla. Forse è frastornato dall'alternanza presunta, che in realtà non esiste». Un errore pesante che, secondo l'analista, poteva compromettere la gara.

