Ezio Greggio duro dopo Juve Lazio | Abbiamo troppi nuovi acquisti e qualche scarsone sul gobbo Come facciamo a segnare se…

Ezio Greggio non le manda a dire dopo il pareggio tra Juventus e Lazio. L’attore e conduttore si scaglia contro i troppi nuovi acquisti bianconeri e critica alcuni giocatori considerati insufficienti. Greggio si chiede come farà la squadra a segnare con questa formazione e non si nasconde: “Abbiamo troppi nuovi e qualche scarsone sul gobbo”. La partita ha lasciato l’amaro in bocca e ora la Juventus dovrà trovare presto una soluzione.

Ezio Greggio ha espresso la sua opinione dopo il pareggio di ieri sera tra la Juventus e la Lazio. Vediamo che cosa ha detto il presentatore televisivo. Al termine della partita di ieri sera tra Juve e Lazio, finita con il risultato di 2-2, agguantato all'ultimo dalla Vecchia Signora, Ezio Greggio, noto tifoso bianconero, ha voluto esprimere la sua opinione su X su quanto accaduto. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il presentatore televisivo non ha risparmiato critiche ad alcuni giocatori, spiegando il motivo secondo il quale, a suo dire, la squadra non riesce a segnare pur creando tanto.

