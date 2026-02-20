Trapianto fallito al Monaldi intervista Eugenio Gragnano | Troppi passaggi delicatiche andavano affrontati seguendo tutti i protocolli

Il trapianto al Monaldi ha fallito, come spiega Eugenio Gragnano, coinvolto nella vicenda del piccolo Domenico. La procedura si è interrotta a causa di troppi passaggi delicati, che avrebbero richiesto maggiore attenzione e rispetto di tutti i protocolli. Durante l’intervista, Gragnano sottolinea come ogni dettaglio in operazioni così complesse possa fare la differenza tra successo e insuccesso. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle tecniche chirurgiche in situazioni di alta difficoltà. La famiglia del bambino aspetta chiarimenti ufficiali.

«La drammatica vicenda del piccolo Domenico rimanda a una grande questione che riguarda, in contesti chirurgici così complessi e articolati, non solo le buone pratiche chirurgiche ma soprattutto protocolli e linee guida nazionali, e un sistema organizzativo, nazionale, regionale e aziendale, non orientato alla formazione continua all’interno delle reti. Un trapianto non si esaurisce nell'espianto e nell’impianto ma in una serie di passaggi delicatissimi come emerso in questo caso unico nel suo genere, che però rientra negli eventi avversi e che dunque devono prevedere sempre un piano B». Così Eugenio Gragnano, chirurgo, segretario aziendale del Cardarelli dell’Anaao Assomed, il principale sindacato della dirigenza medica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

