Trapianto fallito al Monaldi intervista Eugenio Gragnano | Troppi passaggi delicatiche andavano affrontati seguendo tutti i protocolli
Il trapianto al Monaldi ha fallito, come spiega Eugenio Gragnano, coinvolto nella vicenda del piccolo Domenico. La procedura si è interrotta a causa di troppi passaggi delicati, che avrebbero richiesto maggiore attenzione e rispetto di tutti i protocolli. Durante l’intervista, Gragnano sottolinea come ogni dettaglio in operazioni così complesse possa fare la differenza tra successo e insuccesso. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle tecniche chirurgiche in situazioni di alta difficoltà. La famiglia del bambino aspetta chiarimenti ufficiali.
«La drammatica vicenda del piccolo Domenico rimanda a una grande questione che riguarda, in contesti chirurgici così complessi e articolati, non solo le buone pratiche chirurgiche ma soprattutto protocolli e linee guida nazionali, e un sistema organizzativo, nazionale, regionale e aziendale, non orientato alla formazione continua all’interno delle reti. Un trapianto non si esaurisce nell'espianto e nell’impianto ma in una serie di passaggi delicatissimi come emerso in questo caso unico nel suo genere, che però rientra negli eventi avversi e che dunque devono prevedere sempre un piano B». Così Eugenio Gragnano, chirurgo, segretario aziendale del Cardarelli dell’Anaao Assomed, il principale sindacato della dirigenza medica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.
Trapianto fallito al Monaldi, l?ipotesi: «Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca»Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’ipotesi: Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato.
Trapianto di cuore fallito al Monaldi, si indaga sul ruolo dell’equipe di BolzanoMentre dall'inchiesta interna e dalla relativa relazione dell'ospedale Monaldi, anticipata oggi dal quotidiano Repubblica, sta emergendo una versione della storia, ci sarà spazio poi anche per la ... fanpage.it
Caso Monaldi: al via la pianificazione delle cure palliative per il bimbo di due anniAbbiamo presentato, insieme alla famiglia, l'istanza per la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC). L'ospedale Monaldi ha accettato e domani avverrà il primo accesso per l'inizio del percorso terap ... msn.com
UNA GRAGNANO CHE NON CONOSCETE: Le piogge di questo periodo hanno provocato frane in Valle dei Mulini che hanno portato alla chiusura della strada. Ed è un vero peccato perché con la vegetazione scarsa di questo mese, consente di apprezzare facebook