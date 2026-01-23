Wagner Moura, attore brasiliano, ha saputo distinguersi grazie a un'ampia gamma di interpretazioni, da Pablo Escobar in Narcos a personaggi complessi in Tropa de Elite e Civil War. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi e la profondità delle sue performance lo rendono uno degli interpreti più apprezzati nel panorama cinematografico e televisivo. Questa evoluzione testimonia la sua abilità e versatilità, confermandolo tra i talenti più talentuosi della scena internazionale.

Narcos, e poi Tropa de Elite, la profezia di Civil War e un'intelligenza fuori dal comune. Ecco perché l'attore brasiliano è tra i migliori in circolazione. Il suo ultimo film, L'Agente Segreto, è in sala con Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e in collaborazione con Rarovideo Channel. Nel suo discorso di ringraziamento, sul palco del Beverly Hilton di Los Angels, Wagner Moura, stringendo il Golden Globe come miglior attore, ha dichiarato: "L'Agente Segreto è un film sulla memoria - o sulla mancanza di memoria - e sul trauma generazionale. Credo che se il trauma può essere trasmesso di generazione in generazione, anche i valori possono essere trasmessi.

© Movieplayer.it - Da Pablo Escobar a L’Agente Segreto: l’evoluzione (e la bravura) di Wagner Moura

