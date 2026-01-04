Delta Force l’unità speciale nata per il blitz in Iran del film ‘Argo’ | dalla caccia a Saddam e Pablo Escobar alla battaglia di ‘Black Hawk Down’

Delta Force è un’unità speciale statunitense nota per operazioni di alto livello, tra cui il blitz in Iran rappresentato nel film ‘Argo’. Nel corso degli anni, ha partecipato a missioni contro figure come Saddam Hussein e Pablo Escobar, e ha avuto un ruolo chiave nella battaglia di ‘Black Hawk Down’. Recentemente, è stata coinvolta nell’operazione di cattura di Nicolas Maduro in Venezuela.

Washington, 4 gennaio 2026 – La notizia della cattura di Nicolas Maduro e di sua moglie, avvenuta sabato mattina durante un attacco a sorpresa in territorio venezuelano, ha acceso i riflettori sull'unità che ha materialmente eseguito l'operazione: la Delta Force. Come sottolinea la versione in inglese di El Pais, sebbene il presidente Donald Trump abbia annunciato l'arresto del leader di Caracas, i dettagli del blitz rimangono protetti dal segreto militare.

