Chi erano Giovanni Patrizia e Alessio Ardovini travolti dall’auto in fuga a Roma | uno dei fermati ha precedenti

I loro nomi non sono numeri in una statistica. Sono storie, legami, quotidianità interrotte. Le vittime dell’incidente in via Collatina a Roma sono Alessio Ardovini, 41 anni, suo padre Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, e la madre Patrizia Capraro, 64 anni. Abitavano a Casetta Mistica, periferia est della Capitale. Una famiglia unita, discreta. I genitori erano pensionati, lui lavorava in un fast food. Stavano tornando a casa dopo una festa di famiglia, una serata normale, fatta di chiacchiere e abbracci. Alle 21.30 circa di domenica 1° maro, su via Collatina, la loro auto è stata centrata in pieno da una vettura in fuga dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
