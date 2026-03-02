Durante una manifestazione per la pace a Firenze domenica pomeriggio, un’iraniana si è fatta notare interrompendo il corteo con un discorso diretto. Ha chiesto perché il suo popolo venga ignorato e ha espresso il motivo della sua presenza, parlando in prima persona. La donna ha preso la parola in modo deciso, attirando l’attenzione dei presenti e creando un momento di forte impatto nel contesto dell’evento.

Iran, una voce fuori dal coro, nel cuore di una manifestazione per la pace. Domenica pomeriggio, durante il corteo promosso a Firenze da sigle della sinistra pacifista contro la guerra in Medio Oriente, Leila Farahbakhsh, designer iraniana che vive in città da 15 anni, ha preso la parola per contestare pubblicamente l’iniziativa.A raccontare la sua storia e le sue parole è il Corriere della Sera, che ha raccolto la sua testimonianza all’indomani dell’episodio. «Perché siete stati in silenzio con 40mila morti?». È con questa domanda che Leila ha interrotto il corteo. Il riferimento è alle vittime civili delle proteste represse dal regime iraniano negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi è Leila, l’iraniana che ha interrotto il corteo per la pace a Firenze: “Perché in silenzio davanti allo sterminio del mio popolo?”

“Il mio popolo aspettava quegli aerei”. Leila, l’attivista iraniana che ha fermato il corteo pacifista: “Ora parlo io”Firenze, 2 marzo 2026 - In Iran c’è la guerra e per Leila parlare con la sua famiglia è diventato quasi impossibile.

Leggi anche: La richiesta di una cittadina iraniana: "Il mio popolo ha bisogno di aiuto"

Altri aggiornamenti su Chi.

Temi più discussi: Firenze, il corteo bloccato da Leila: chi è l’attivista iraniana che urla ai pacifisti – L’America ci sta aiutando; Una memoria che diventa responsabilità; I ricchi africani migrano sfidando il pregiudizio; L'iraniana affronta il corteo, poi la lezione ai pacifisti: Dove eravate quando il regime ha ucciso 40mila persone?.

Chi è Leila, l’iraniana che ha interrotto il corteo per la pace a Firenze: Perché in silenzio davanti allo sterminio del mio popolo?Iran, una voce fuori dal coro, nel cuore di una manifestazione per la pace. Domenica pomeriggio, durante il corteo promosso a Firenze da sigle della sinistra ... thesocialpost.it

The Orphans, spiegazione del finale: chi è davvero il padre di Leila, Driss o Gabriel?Scopri il finale di The Orphans: chi è il padre di Leila? Analisi del rapporto tra Driss, Gabriel e il tema della famiglia scelta. cinefilos.it

C’è chi parte da un banco di frutta, tra cassette da sistemare e sveglie prima dell’alba. E c’è chi, anni dopo, si ritrova sotto le luci più importanti d’Italia. Stefano De Martino è la prova che i sogni non guardano da dove vieni, ma quanto sei disposto a lavorare pe - facebook.com facebook

#Tudor, rabbia con arbitro e VAR: “Se non si punisce chi imbroglia è inutile, questi non sono duelli” x.com