Chi sono l’ex di Carolina Rey Roberto Ciupillo padre del figlio e il nuovo compagno misterioso

Roberto Ciupillo, padre del figlio di Carolina Rey, si inserisce nella sua vita in modo inaspettato, creando una nuova dinamica. La conduttrice ha spiegato che il loro incontro è avvenuto in un momento difficile, quando entrambi cercavano di affrontare sfide personali. La presenza di Ciupillo ha portato una svolta, mentre un nuovo compagno misterioso si avvicina alla sua quotidianità. La storia si sviluppa tra incontri casuali e scelte importanti.

L’amore tra Roberto Cipullo e Carolina Rey è iniziato davvero per caso. La conduttrice ed attrice televisiva, infatti, intervistata da Confidenza ha rivelato come Roberto sia arrivato nella sua vita in un momento davvero particolare. La donna non era propensa a nessuna relazione nè tantomeno a conoscere qualcuno, ma il corteggiamento di Roberto alla fine ha avuto la meglio. Roberto Cipullo, noto produttore cinematografico, con cui Carolina Rey ha avuto anche uno splendido figlio nel 2018, Filippo. Ma piano piano la passione si è spenta, e la stessa Rey ha confermato pubblicamente la fine della relazione con il compagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Roberto Angelini, chi è l’ex compagno di Claudia Pandolfi e padre del primo figlio GabrieleRoberto Angelini è un musicista italiano noto per la sua carriera nel settore musicale.

Chi è la figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi (e chi è il misterioso padre)Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, ha studiato Lingue e Culture Moderne a Roma.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.