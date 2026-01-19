Ambra Angiolini di nuovo innamorata ecco chi è il presunto nuovo fidanzato Pico Cibelli

Ambra Angiolini ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo di essere nuovamente innamorata. In un'intervista a Mara Venier, ha lasciato intendere di avere un nuovo compagno, Pico Cibelli, anche se lui non ne sarebbe ancora a conoscenza. Questa situazione ha suscitato interesse tra i media, mantenendo alta l’attenzione sulla sua vita privata.

“Sono innamorata. Ma lui non lo sa.” E di nuovo: "Sono fidanzata con lui, ma lui non sa.".Così Ambra Angiolini, ospite qualche settimana fa di Mara Venier nel salotto di Domenica In, descriveva la sua vita sentimentale. Pur rimanendo sul vago, sul tipo di legame che avrebbe con un nuovo.🔗 Leggi su Today.it

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, il regista Damiano Michieletto

Durante la Festa del Cinema di Roma 2024, Ambra Angiolini e Damiano Michieletto sono apparsi insieme sul red carpet del film Eterno Visionario, confermando la loro relazione. La loro presenza ha rappresentato un momento di ufficializzazione dopo un periodo di riserbo, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La coppia, composta dall’attrice e dal regista, continua così a condividere momenti significativi sia sul fronte professionale che privato.

Ambra Angiolini: «Sono di nuovo fidanzata e innamorata, ma ho un problema: lui non lo sa»

Ambra Angiolini, ospite a Domenica In, ha condiviso di essere di nuovo innamorata, anche se il suo nuovo partner non ne è ancora a conoscenza. Nel corso dell'intervista, l’attrice ha ricordato con affetto il passato sentimentale con Francesco Renga e ha parlato delle sue difficoltà personali, tra cui il percorso di recupero dalla bulimia, evidenziando il suo percorso di crescita e rinascita.

