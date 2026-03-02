Chi è il marito di Gabriel Garko l’avvocato nobile e palermitano Giorgio

Giorgio, avvocato palermitano, è il marito di Gabriel Garko. La coppia ha celebrato un’unione civile due anni fa in modo riservato, lontano dai riflettori. Giorgio è noto nel suo ambiente professionale e ha scelto di mantenere la sua vita privata lontana dai media. La relazione tra i due è stata confermata pubblicamente dopo l’unione ufficiale.

Si chiama Giorgio, avvocato, palermitano, ed è il marito di Gabriel Garko. Un’unione civile celebrata in gran segreto due anni fa. La notizia delle nozze è emersa nell’ultima puntata di Verissimo, quando l’attore rivela alla conduttrice Silvia Toffanin di essersi sposato, mostrando anche la fede al dito. «Mi sono sposato un paio di anni fa – ha rivelato Garko a Verissimo -. Ho sempre tenuto scisse la mia sfera privata da quella pubblica. Ci sono state le storie inventate, quella con Eva Grimaldi soprattutto, ma era una fiction. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate, sempre attento che non ci fossero i paparazzi. Le storie vere le ho tenute per me, ci tengo tanto alla privacy perché non sono d’accordo che bisogna dire sempre tutto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

