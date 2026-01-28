Avvocato palermitano lontano dallo showbiz | chi è Giorgio l’uomo che ha sposato Gabriel Garko FOTO

Gabriel Garko ha annunciato di aver sposato in segreto l’avvocato palermitano Giorgio. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo per due anni, evitando qualsiasi conferma pubblica. Ora, con la notizia trapelata, si scopre che il matrimonio è stato blindato per lungo tempo, lontano dai riflettori e dai gossip.

Il matrimonio segreto di Gabriel Garko: perché nessuno doveva saperlo. Due anni di silenzio assoluto. Nessuna indiscrezione, nessuna foto rubata, nessun retroscena. Poi, improvvisamente, la verità: Gabriel Garko è sposato. E lo è da oltre due anni. Lo ha rivelato l’attore in un’intervista rilasciata a Verissimo. Pochi dettagli sul partner, Giorgio. Nelle ultime ore qualche dettaglio in più l’ha svelato il settimanale Chi che ha pubblicato le prime immagini della coppia insieme per le strade di Roma. Nessun red carpet, nessuna première: solo commissioni quotidiane, abiti casual e un dettaglio che non è passato inosservato — l’anello al dito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Avvocato, palermitano, lontano dallo showbiz: chi è Giorgio, l'uomo che ha sposato Gabriel Garko

Gabriel Garko ha finalmente mostrato il volto del marito.

Chi è Giorgio, avvocato e marito di Gabriel Garko da due anniSi chiama Giorgio, ha 40 anni ed è un avvocato palermitano di origini nobiliari. Lontano dal mondo dello spettacolo, è l’uomo che ha sposato Gabriel Garko in gran segreto due anni fa. fanpage.it

