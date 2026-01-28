Chi è Giorgio avvocato e marito di Gabriel Garko da due anni

Giorgio, avvocato di 40 anni, ha sposato Gabriel Garko in modo privato due anni fa. Originario di Palermo, mantiene un basso profilo e preferisce vivere lontano dai riflettori. La coppia ha scelto di nascondere il matrimonio, senza annunci ufficiali, lasciando il gossip a parlare. Giorgio, con un passato di origini nobiliari, lavora come avvocato e si tiene lontano dal mondo dello spettacolo.

Si chiama Giorgio, ha 40 anni ed è un avvocato palermitano di origini nobiliari. Lontano dal mondo dello spettacolo, è l'uomo che ha sposato Gabriel Garko in gran segreto due anni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

Giorgio, avvocato di Palermo, è ufficialmente il nuovo marito di Gabriel Garko.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio e come si sono conosciuti: «Avvocato con origini nobili»Dopo l'annuncio delle nozze sono arrivate le prime foto pubbliche di Gabriel Garko e il marito Giorgio. La rivista Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola alla coppia che, ... ilmattino.it

Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio? Un avvocato di PalermoGabriel Garko ha rivelato di essersi unito civilmente due anni fa con un avvocato siciliano, mantenendo la relazione riservata fino a oggi. serial.everyeye.it

