Wild card Giro d' Italia 2026 | una squadra francese e due riconferme tra le partecipanti

Una squadra francese e due conferme sono le wild card assegnate al Giro d’Italia 2026, che si svolgerà dal 6 al 28 maggio. La decisione è stata presa dalla organizzazione, dopo aver valutato le richieste di diverse squadre. La corsa partirà dalla Bulgaria, con una prima tappa di 150 km, e vedrà coinvolti 23 team in totale. La partecipazione di queste squadre porta nuove sfide e qualche sorpresa nel percorso, che si annuncia molto combattuto. La competizione promette grandi emozioni fin dall’inizio.

Il giro d'Italia 2026 si prepara a partire da Bulgaria, dove l'8 maggio prenderà il via la Grande Partenza seguito da una competizione che vede 23 squadre pronte a confrontarsi sui molteplici itinerari della corsa. Le scelte di roster seguono criteri di diritto di partecipazione e di invito, con una combinazione di formazioni già confermate e altre ammesse grazie a criteri di ranking e wildcard. La partecipazione è definita dall'esclusiva diritto di presenza per le diciotto formazioni del World Tour, a cui si aggiungono due squadre meritevoli*: Tudor Pro Cycling e Pinarello Q36.5*, grazie al ranking 2025.