Giro d’Italia 2026 | la Cofidis rinuncia alla Wild Card chi andrà alla Corsa Rosa?

Per il Giro d’Italia 2026, la Cofidis ha deciso di non partecipare, rinunciando alla Wild Card. Nonostante abbia ottenuto i punti UCI necessari per l’invito automatico alle competizioni WorldTour, la squadra francese ha scelto di non prendere parte alla Corsa Rosa. Resta da scoprire quali squadre saranno invitate e quali formazioni disputeranno questa edizione, che si preannuncia ricca di sfide e novità.

La Cofidis non sarà al via del Giro d’Italia 2026. La squadra francese, pur avendo acquisito abbastanza punti UCI per ottenere l’invito automatico a tutte le competizioni WorldTour (proprio come Tudor Pro Cycling e Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), ha deciso di escludere la Corsa Rosa dal proprio calendario. La notizia, che era già nell’aria da giorni, è stata anticipata da fonti interne alla squadra al sito cyclingpro.net: “Abbiamo deciso di non fare il Giro d’Italia quest’anno. Si tratta di una decisione ufficiale”. Con 23 squadre totali al via (18 WorldTour + 2 con invito automatico + 3 wildcard), RCS Sport avrà quindi un posto aggiuntivo da assegnare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: la Cofidis rinuncia alla Wild Card, chi andrà alla Corsa Rosa? Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical raggiunge i finalisti grazie alla wild card di Addino Leggi anche: Landa verso il Giro d'Italia 2026: “Ho un conto aperto con la Corsa Rosa” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Jonas Vingegaard vicinissimo al Giro d’Italia 2026 | accordo nell’aria scossone tra i favoriti. Giro d’Italia 2026: la Cofidis rinuncia alla Wild Card, chi andrà alla Corsa Rosa? - La squadra francese, pur avendo acquisito abbastanza punti UCI per ottenere l'invito automatico a tutte ... oasport.it GIRO 2026, UNA WILD CARD IN PIÙ PER GLI ORGANIZZATORI? - Potrebbero essere tre le squadre ProTeam a ricevere un invito da RCS Sport per la Corsa Rosa del prossimo anno. tuttobiciweb.it

