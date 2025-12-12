Asd Gymnica Terni le atlete brillano ai campionati nazionali | Capaci di grandi imprese LE PROTAGONISTE

Le atlete dell'Asd Gymnica Terni si sono distinte ai recenti campionati nazionali di ginnastica, dimostrando talento e determinazione. La società conferma la sua eccellenza, contribuendo a scrivere importanti pagine nello sport nazionale. Un risultato che sottolinea l'impegno e la preparazione delle atlete, protagoniste di grandi imprese.

La società Asd Gymnica Terni si conferma ai massimi livelli, brillando ai Campionati nazionali di ginnastica. Una ‘Winter edition’ andata in scena a Rimini dal 5 all’8 dicembre all’interno del quartiere fieristico. La delegazione ternana ha dimostrato preparazione, talento e determinazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

