Capsula della Salute a Bologna | check-up gratuito in 15 minuti al DumBO

A Bologna, presso il DumBO, è possibile effettuare una capsula della Salute gratuita che permette di ottenere un check-up completo in soli 15 minuti. Durante l'esame vengono misurati parametri clinici, viene analizzato lo stile di vita e viene consegnato un piano personalizzato per migliorare il proprio benessere. L'iniziativa si rivolge a chi desidera un controllo rapido e senza costi.

Un check-up gratuito in pochi minuti, con parametri clinici, analisi dello stile di vita e un piano personalizzato per migliorare il proprio benessere. A Bologna debutta la Capsula della Salute, cuore del progetto "Salute in Sintesi" promosso dall'Azienda USL di Bologna insieme al Comune di Bologna. Allo spazio di via Casarini arriva Salute in Sintesi, il progetto dell'Ausl: valutazione personalizzata e percorsi su attività fisica, nutrizione e stop al fumo.