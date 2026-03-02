Cgc un tempo da leoni Ma crolla nella ripresa

Nella partita tra Cgc Viareggio e Trissino, la squadra di casa, una volta considerata una delle più forti, ha subito un crollo nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. La formazione di Trissino ha segnato sette reti, mentre il Viareggio è riuscito a segnare solo due gol. La squadra di casa era composta da Gomez, Ambrosio, D’Anna, Torner, Cinquini, Rosi, Lombardi e Muglia.

Cgc viareggio 2 trissino 7 CGC VIAREGGIO: Gomez, Ambrosio, D'Anna, Torner, Cinquini, Rosi, Lombardi, Muglia. All. De Gerone. TRISSINO: Sgaria, Malagoli, Cocco, Gavioli, Mendez, Piccoli, Almeida, Silva, Alvarinho. All. Joao Pinto. Arbitri: Stallone-Silecchia. Reti: 4' pt D'Anna, 18' pt Silva, 21' pt Alvarinho, 21' pt Ambrosio, 24' pt Piccoli; 2' e 4' st Alvarinho, 11' e 13' st Gavioli. Note: ammoniti Muglia; Joao Pinto. VIAREGGIO – Alla fine la prima sconfitta stagionale interna è arrivata. È arrivata in maniera fragorosa per 7-2, ma è arrivata contro i fortissimi campioni d'Italia ed è maturata solo nel 2° tempo. Il Cgc perde sì contro il Trissino ma deve ripartire da un primo tempo giocato alla pari.