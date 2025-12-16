Il gol di Pulisic è regolare non è fallo E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi | De Marco su Milan-Sassuolo a Open Var
Durante la trasmissione Open Var, Andrea De Marco analizza gli episodi più controversi del weekend di Serie A, evidenziando differenze di giudizio tra le decisioni arbitrali. In particolare, l’ex arbitro commenta il gol di Pulisic e l’episodio Pavlovic-Cheddira, sottolineando chi ha agito con maggiore precisione e chi invece ha mostrato delle lacune.
Molto bravi in un caso, non bene invece nell’altro. Questo il giudizio di Andrea De Marco, ex arbitro che nel corso di Open Var, trasmissione su Dazn dove si analizzano tutti gli episodi discussi dell’ultimo weekend di Serie A, ha giudicato l’operato arbitrale in Milan-Sassuolo. Proprio il match delle 12:30 di domenica è stato quello più discusso dell’ultimo turno di Serie A, sia per un episodio in casa Milan, sia per un altro in casa Sassuolo. De Marco ha parlato sia del gol annullato a Christian Pulisic per fallo di Loftus-Cheek su Candé, ma anche del contatto tra Pavlovic e Cheddira nel finale. Ilfattoquotidiano.it
