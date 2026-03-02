Cesare Mevoli si sospende dal gruppo di FdI e tuona | Io vessato da tre anni

Cesare Mevoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Brindisi, ha annunciato la sua auto sospensione dal gruppo senza fare nomi diretti, ma lasciando intendere che il suo allontanamento sia legato a tensioni interne. La comunicazione, diffusa tramite nota, include accuse di vessazioni subite negli ultimi tre anni e sembra rivolgersi, in modo implicito, al segretario cittadino del partito.

BRINDISI – Nella nota non viene mai citato espressamente, ma è chiaramente Massimiliano Oggiano, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, il bersaglio di un comunicato al vetriolo tramite il quale Cesare Mevoli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, annuncia la sua auto sospensione dal.

