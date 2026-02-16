La lunga crisi tra Fratelli d?Italia Oggiano e Marchionna E Mevoli scarica i ?suoi? | Io sono diverso

Il conflitto tra Fratelli d’Italia, Oggiano e Marchionna è scoppiato a causa di divergenze politiche e personali, creando tensioni che si sono fatte sentire anche nella gestione della giunta comunale. Nei mesi scorsi, i dissidi hanno portato a scontri pubblici e a una rottura tra i rappresentanti del partito, con alcuni consiglieri che hanno deciso di prendere le distanze. Recentemente, anche Mevoli ha deciso di uscire dal fronte, dichiarando di essere

Dal rimpasto di giunta dell'estate 2024 a oggi, Fratelli d'Italia a Brindisi è stato protagonista di una lunga crisi interna che ha messo più in difficoltà l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna. Una vicenda che affonda le radici nelle dinamiche di potere interne al partito e nei rapporti con gli alleati di coalizione da ben prima dell'episodio di quasi due anni fa. Il rimpasto Era il giugno del 2024 quando diciannove consiglieri comunali di maggioranza firmano un documento che chiede al sindaco la revoca delle deleghe a tutti gli assessori. La richiesta nasce dal malcontento dei gruppi consiliari.