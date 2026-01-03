Bocchi Fdi | Il sindaco Guerra? Tre anni e mezzo di mandato da quattro in pagella

Bocchi di Fratelli d’Italia commenta le dichiarazioni del sindaco Guerra, che ha affermato di non voler attribuire un voto ai suoi tre anni e mezzo di mandato. Nell’intervista rilasciata ieri, il primo cittadino ha sottolineato la difficoltà di valutare il proprio operato in questo periodo. Questa riflessione apre un dibattito sulla valutazione dell’azione amministrativa e sui risultati ottenuti dall’amministrazione comunale.

“Nell’intervista pubblicata ieri, il sindaco Guerra ha dichiarato di non volersi dare un voto per questi tre anni e mezzo di guida dell’Amministrazione. Io, invece, lo faccio dandogli un bel 4 (la vecchia “sedietta”)”. Così Priamo Bocchi, Consigliere comunale Parma FdI, in un intervento.“Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

