Cerimonia di inizio lavori per il campus d’elite SPH a Miami tra i fondatori Silva International

È stata inaugurata ufficialmente la fase di avvio dei lavori per il nuovo campus sportivo e formativo di livello mondiale di 37 ettari a Miami, promosso da Silva International. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’azienda e degli organizzatori del progetto. L’area scelta si trova nella zona di Miami, dove in futuro sorgeranno le strutture dedicate all’attività sportiva e alla formazione.

Lo Sports Performance Hub (SPH) ha ufficialmente avviato la costruzione del suo campus sportivo e formativo di livello mondiale, che si estende su 37 ettari. Il progetto da 280 milioni di dollari, finanziato privatamente, è destinato a trasformare South Dade in una capitale globale per l'eccellenza atletica, l'innovazione accademica e lo sviluppo della comunità, il tutto senza costi per i contribuenti. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso l'ex Homestead Sports Complex, ha riunito funzionari locali, personaggi dello sport internazionali e leader civici per celebrare quello che molti considerano un investimento generazionale nel futuro economico e giovanile della regione.