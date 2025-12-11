Stufa elettrica difettosa appartamento avvolto dalle fiamme

Questa mattina a Polverara, in via Sabbioni, si è verificato un incendio causato da una stufa elettrica difettosa. Un probabile corto circuito ha scatenato le fiamme, coinvolgendo l'intero appartamento e creando momenti di grande tensione.

E' stata una mattinata ad alta tensione quella vissuta a Polverara in via Sabbioni. Oggi 11 dicembre attorno alle 10 un probabile corto circuito ad una stufetta elettrica ha provocato un incendio che ha coinvolto tutte le stanze. All'interno si trovava un anziano signore di 80 anni. Quest'ultimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Stufa elettrica difettosa, appartamento avvolto dalle fiamme - Oggi 11 dicembre alle 10 un incendio ha coinvolto una casa posta al primo piano di una palazzina di via Sabbioni a Polverara. Riporta padovaoggi.it

Casa in fiamme per una stufa difettosa: i pompieri salvano 85enne a Cellino - Fugge nell’«ortale» per sottrarsi alla furia delle fiamme che stavano devastando casa. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it