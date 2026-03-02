Ceramica artistica di Sciacca verso lo scudo della qualità | parte la corsa al riconoscimento Igp

La ceramica artistica di Sciacca si prepara a ottenere il riconoscimento Igp, un passo importante nel percorso di valorizzazione delle sue produzioni. La richiesta è stata presentata ufficialmente e ora si attende l’esito del procedimento. La candidatura mira a tutelare e promuovere le creazioni di questa tradizione artigianale, che rappresenta un elemento distintivo del territorio.

La ceramica artistica di Sciacca si prepara a un salto di qualità che potrebbe cambiare il suo futuro industriale e culturale. Durante un incontro istituzionale di alto livello svoltosi a Palermo, la Regione Siciliana e le città di antica tradizione dell'Isola hanno gettato le basi per una nuova alleanza strategica. Al centro del confronto, che ha visto la partecipazione attiva dell'assessore alle attività produttive Francesco Dimino, c'è un obiettivo chiaro: proteggere l'identità e il lavoro dei maestri locali. La novità più rilevante emersa dal tavolo tecnico è l'avvio del percorso ufficiale per il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta.