Rocciata Crescionda e Attorta È corsa al riconoscimento Igp

A Foligno, si sfidano per il riconoscimento Igp le specialità Rocciata, mentre a Spoleto si contendono il titolo con Attorta e Crescionda. Sono dolci della tradizione umbra, tutti a forma di chiocciola e fatti con mele, noci e spezie. La ricetta della Rocciata è già stata depositata in Camera di Commercio per proteggerne gli ingredienti e il procedimento. Ora si aspetta solo il via libera ufficiale per valorizzare queste specialità locali.

A Foligno la Rocciata, a Spoleto l‘ Attorta e la Crescionda. La ricetta del dolce a forma di chiocciola a base di mele, noci e spezie tipico della tradizione folignate è già stata depositata da tempo in Camera di Commercio dell’Umbria per tutelarne ingredienti e procedimento. Il marchio Igp è fondamentale per valorizzare i prodotti tipici locali e Foligno è in attesa di questo prestigioso riconoscimento. Per individuare una ricetta unica non è stato facile perché ogni famiglia ha la sua personale ricetta, per stabilirne una standard sono state avviate indagini e studi approfonditi dell’Accademia italiana della cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

