La scherma premia Sciacca | alla Discobolo lo Scudo d’onore d’argento della federazione
La scherma di Sciacca si fa notare ancora una volta. La federazione italiana ha premiato l’Asd Discobolo con lo “Scudo d’Onore” d’Argento, un riconoscimento che va a chi si impegna con costanza e passione nel diffondere questa disciplina. La società locale riceve il premio in un momento di grande soddisfazione, confermando il suo ruolo importante nel panorama della scherma italiana.
Un nuovo traguardo arricchisce il percorso dell’Asd Discobolo Sciacca, insignita dello Scudo d’Onore d’Argento conferito dalla Federazione italiana scherma, onorificenza riservata alle realtà che si distinguono per continuità e dedizione nella diffusione della disciplina.La consegna del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
