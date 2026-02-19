Candidature a sindaco nel tavolo del centrosinistra spunta Todaro

Paolo Todaro potrebbe diventare il candidato sindaco del centrosinistra a Messina, dopo che alcuni esponenti del partito hanno avanzato questa ipotesi durante un incontro. La sua candidatura nasce dalla volontà di unire le diverse anime del centrosinistra e di rafforzare la posizione alle prossime elezioni comunali. La proposta si è subito fatta strada tra le discussioni interne, mentre i vertici del partito stanno valutando i prossimi passi. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Svolta a Messina: Paolo Todaro Candidato Sindaco per il Centrosinistra?. Messina è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle prossime amministrative. A sorpresa, il sindacalista Paolo Todaro, figura di spicco della Uil e protagonista della battaglia che portò alle dimissioni del rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea coinvolto in uno scandalo sui rimborsi, è emerso come possibile candidato sindaco sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra. La proposta, lanciata in un contesto di trattative complesse tra le forze del centrosinistra, mira a ridisegnare le alleanze e a trovare una figura capace di unire le diverse componenti progressiste in una sfida complessa per Palazzo Zanca.