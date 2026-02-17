Amministrative 2026 | la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini ma resta la disponibilità del sindaco Ferrara
Giovanni Legnini potrebbe diventare il candidato del centrosinistra alle elezioni di Chieti del 2026, dopo che la coalizione ha deciso di puntare su di lui. La serata di lunedì 16 febbraio ha visto riuniti i rappresentanti di diverse forze politiche e civiche per discutere del futuro della città. Tuttavia, il sindaco Ferrara ha confermato la sua disponibilità a candidarsi di nuovo, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno in corsa.
Nei prossimi giorni, l'ex sosttosegretario e il primo cittadino uscente incontreranno le varie forze politiche e civiche per approfondire le liste e i temi programmatici ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Legnini lascia l'incarico a Ischia: si apre l’ipotesi candidatura a sindaco di Chieti? Elezioni amministrative a Chieti: il centrodestra al lavoro per scegliere il candidato sindaco, una manifestazione in città per i tre anni di governo Meloni .🔗 Leggi su Chietitoday.it
Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garante
Nella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026.
Vincenzo De Luca vuole tornare sindaco di Salerno: la candidatura nel 2026
Vincenzo De Luca ha recentemente aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno, alimentando le aspettative di una sua possibile candidatura alle prossime amministrative del 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni a Faenza, Isola pronto a formare una coalizione di campo largo: Rendiamo la città più sicura e moderna; Amministrative, il Centrodestra: No al secondo mandato di Micciché e la Lega tira fuori il nome di Luigi Gentile - AgrigentoNotizie; Amministrative e provinciali 2026 il centrodestra di Capitanata coalizione compatta; La lunga notte del Pd per la scelta del candidato: sul campo restano tre nomi.
Amministrative 2026: la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini, ma resta la disponibilità del sindaco FerraraNei prossimi giorni, l'ex sosttosegretario e il primo cittadino uscente incontreranno le varie forze politiche e civiche per approfondire le liste e i temi programmatici ... chietitoday.it
CENTRODESTRA COMPATTO Amministrative e provinciali 2026: il centrodestra di Capitanata coalizione compattaHome // Foggia // Amministrative e provinciali 2026: il centrodestra di Capitanata coalizione compatta Si è riunita questo pomeriggio nella segreteria provinciale di Fratelli d’Italia a Foggia la ... statoquotidiano.it
CAMPOBELLO, AMMINISTRATIVE 2026, PRESENTATO IL PROGRAMMA ELETTORALE DELLA COALIZIONE DI 7 MOVIMENTI Leggi l’articolo: https://www.primapaginamazara.it/campobello-amministrative-2026-presentato-il-programma-elettorale-della-co facebook
Direzione Nazionale #FDI SEMPRE PER L’ITALIA Oggi in Direzione nazionale di Fratelli d'Italia per confronto e analisi sul referendum giustizia, sulle prossime elezioni amministrative e sulle riforme di Legislatura previste dal programma della coalizione d x.com