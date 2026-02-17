Amministrative 2026 | la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini ma resta la disponibilità del sindaco Ferrara

Giovanni Legnini potrebbe diventare il candidato del centrosinistra alle elezioni di Chieti del 2026, dopo che la coalizione ha deciso di puntare su di lui. La serata di lunedì 16 febbraio ha visto riuniti i rappresentanti di diverse forze politiche e civiche per discutere del futuro della città. Tuttavia, il sindaco Ferrara ha confermato la sua disponibilità a candidarsi di nuovo, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno in corsa.

Nei prossimi giorni, l'ex sosttosegretario e il primo cittadino uscente incontreranno le varie forze politiche e civiche per approfondire le liste e i temi programmatici

Nella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Vincenzo De Luca ha recentemente aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno, alimentando le aspettative di una sua possibile candidatura alle prossime amministrative del 2026.

