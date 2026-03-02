Centrodestra arriva il ciclone-Vannacci | Dal referendum sulla Giustizia alle elezioni di Milano siamo già determinanti

Un nuovo episodio scuote il centrodestra con le dichiarazioni di Vannacci, che afferma di essere già determinante dalle battaglie sul referendum sulla Giustizia alle recenti elezioni di Milano. La rottura tra Salvini e Vannacci ha suscitato reazioni contrastanti tra gli analisti, alcuni credono che questa divisione possa ampliare l’elettorato della coalizione, altri invece sono scettici, ricordando esperienze passate di scissioni simili.

Come inciderà la clamorosa rottura tra Salvini e Vannacci sui destini del centrodestra? Le analisi si dividono tra chi pensa che Futuro Nazionale possa allargare l'elettorato della coalizione e chi invece diffida dei progetti nati da una scissione, memore di altri casi analoghi.