Cento uomini nel Nord della Nigeria | il segnale americano che può cambiare gli equilibri del Sahel

Nel Nord della Nigeria, un contingente di cento militari statunitensi si è insediato con funzioni di addestramento e supporto tecnico. Il loro arrivo rappresenta un intervento diretto di Washington nella regione e potrebbe influenzare gli equilibri locali. La presenza di questa unità, seppur numericamente contenuta, è stata comunicata ufficialmente come un supporto operativo.

Cento militari non fanno una guerra. Ma possono segnare un cambio di postura. L’arrivo di un contingente statunitense nel Nord della Nigeria, con funzioni dichiarate di addestramento e supporto tecnico, va letto oltre il dato numerico. Non è un intervento diretto contro Boko Haram o contro la Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato islamico, ma è la trasformazione di una cooperazione discreta in presenza visibile. Il Magg. Gen. Samaila Uba ha chiarito che i militari americani non avranno compiti di combattimento e resteranno sotto cornice operativa nigeriana. Eppure, in geopolitica, conta il segnale: quando Washington dispiega uomini e mezzi, significa che considera quel fronte strategico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

