quando bastano 15 mila uomini per cambiare gli equilibri nel baltico ecco i risultati di un nuovo wargame

Un nuovo esercizio militare ha mostrato quanto bastino 15 mila uomini per influenzare gli equilibri nel Baltico. I test simulano un possibile confronto con la Russia, e i risultati spaventano. L’Europa potrebbe non essere pronta a una crisi di questo tipo, e le forze attuali sembrano insufficienti a gestire una possibile escalation.

Un confronto militare con la Russia potrebbe essere più vicino di quanto ci si aspetti. E l’Europa potrebbe non essere pronta. Un wargame condotto in Germania da Die Welt insieme al German Wargaming Center della Helmut Schmidt University of the Federal Armed Forces ha simulato uno scenario di crisi nel Baltico nell’ottobre 2026, mettendo alla prova la capacità politica e militare dell’Europa di reagire a un’azione russa limitata e costruita sotto la soglia della guerra aperta. E i risultati non sono stati incoraggianti. Lo scenario parte da una presunta emergenza umanitaria nell’exclave russa di Kaliningrad, utilizzata come pretesto per un’incursione contro la città lituana di Marijampol?, snodo logistico cruciale lungo la Via Baltica. 🔗 Leggi su Formiche.net

