Centathlon botteghe dal vivo pizza e rogo | torna la festa della Segavecchia

A Gambellara si rinnova la festa della Segavecchia con le botteghe dal vivo, la pizza e il tradizionale rogo. La manifestazione, che coinvolge la comunità locale, combina momenti di svago e tradizione, mantenendo vivo il ricordo delle vecchie usanze. La celebrazione si svolge con giochi popolari e si conclude con un grande fuoco che coinvolge i partecipanti.