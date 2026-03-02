Centathlon botteghe dal vivo pizza e rogo | torna la festa della Segavecchia
A Gambellara si rinnova la festa della Segavecchia con le botteghe dal vivo, la pizza e il tradizionale rogo. La manifestazione, che coinvolge la comunità locale, combina momenti di svago e tradizione, mantenendo vivo il ricordo delle vecchie usanze. La celebrazione si svolge con giochi popolari e si conclude con un grande fuoco che coinvolge i partecipanti.
La festa della Segavecchia torna a Gambellara e lo fa rievocando la tradizione, unendo lo spirito goliardico dei giochi a un finale di fuoco.Dalle 15 alle 18 il cuore dell’evento sarà il Centathlon: un circuito di circa una dozzina di prove veloci (massimo 60 secondi ciascuna), studiate per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Festa della Donna a Testa di Lepre: testimonianze, musica dal vivo e buffet “dal pomeriggio al tramonto”L’iniziativa si terrà in via Carlo Formichi 42 e propone un pomeriggio di incontro e condivisione, con al centro “vite straordinarie di donne...
Leggi anche: Befana di Ancona, intrattenimento e spettacoli dal vivo per la festa nel cuore della città: il programma