Befana di Ancona intrattenimento e spettacoli dal vivo per la festa nel cuore della città | il programma

La Befana di Ancona si terrà sabato 10 gennaio 2026 in piazza Roma. L’evento, nel cuore della città, propone intrattenimento e spettacoli dal vivo, offrendo un momento di festa e socialità per residenti e visitatori. La manifestazione sarà condotta da Maurizio Socci, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e piacevole per tutta la comunità.

ANCONA – È in programma in piazza Roma, sabato 10 gennaio 2026, la Befana di Ancona, evento dedicato all'intrattenimento e allo spettacolo dal vivo nel centro cittadino, condotto da Maurizio Socci. Il programma prende avvio alle ore 17 con i saluti istituzionali dell'assessore Angelo Eliantonio e.

