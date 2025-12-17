Claudio Santamaria condivide la sua esperienza di crescita tra sensi di colpa e scoperta dell’amore con Francesca Barra. In

© Vanityfair.it - Claudio Santamaria: «Sono stato cresciuto a sensi di colpa. Prima di Francesca Barra non avevo mai convissuto con nessuno, ora ho scoperto che è bello tornare a casa e stare insieme»

In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce. Nella vita, l'attore ha tutt’altra storia: «Sono scomode le bugie. È scomodo il silenzio. La verità può scomodarti, ma è un dono». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Orlandi, le chat nel dark web: “Sono stato il suo carceriere, rivelo tutto per redimermi dai sensi di colpa. Emanuela è stata rapita per un cardinale, non so se chiamarlo amore o ossessione”

Leggi anche: “Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Il segreto di 39 anni di matrimonio? Litigare”: lo rivela Umberto Tozzi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Claudio Santamaria racconta com'è stato doppiare Christian Bale in Batman

Claudio Santamaria: «Sono cresciuto sentendomi dire “stai zitto”. Oggi voglio solo relazioni sincere, la verità ci fa stare meglio. L'errore più grande è considerare un ... - In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce. vanityfair.it

Claudio Santamaria: «Credevo sarei diventato architetto. Esporsi? È un dovere» - Claudio Santamaria, ospite di «Voci da Venezia» in dialogo con Chiara Maffioletti, racconta che sono state alcune ... video.corriere.it

Gabriele Muccino è pronto a tornare in sala con #LeCoseNonDette, altro film corale con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini Eccoli tutti nel poster ufficiale, appuntamento al cinema dal 29 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Alle 21.20 "Denti da squalo" di Davide Gentile con Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce | Il tredicenne Walter tenta di superare la morte del padre. Tra piccoli traffici e amicizie sbagliate, resta coinvolto in un'avventura peric x.com