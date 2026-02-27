chi sono francesca barra e delfina delettrez fendi moglie ed ex di claudio santamaria

Francesca Barra, giornalista, è sposata con l’attore Claudio Santamaria, con cui si sono uniti nel novembre 2017. La coppia ha una figlia di cinque anni chiamata Atena. Delfina Delettrez Fendi è stata anche lei legata sentimentalmente a Santamaria in passato. Questi sono i fatti noti riguardo alle relazioni dell’attore con le due donne.

Francesca Barra è la moglie di Claudio Santamaria. I due sono convolati a nozze nel novembre 2017: dalla loro unione, cinque anni dopo è arrivata la figlia Atena. L’attore stasera sarà al fianco di Malika Ayane nel corso della quarta serata del Festival Di Sanremo, in onda su Raiuno dove si esibiranno sulle note di Mi Sei Scoppiato Dentro Al Cuore, cover di Mina. Nei primi anni Duemila, Il volto del cinema intraprende una storia con Delfina Delettrez Fendi, ereditiera e designer di gioielli dell’omonimo brand. La loro storia infuoca il gossip nel 2007, quando la coppia da il benvenuto alla figlia Emma. Quattro anni dopo, i due comunicano la fine della relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Claudio Santamaria: «Sono stato cresciuto a sensi di colpa. Prima di Francesca Barra non avevo mai convissuto con nessuno, ora ho scoperto che è bello tornare a casa e stare insieme»In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce.

