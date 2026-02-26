Sanremo 2026 riassunto della terza puntata | Nicolò Filippucci vince standing ovation per Mogol

La terza puntata del Festival di Sanremo ha visto protagonisti momenti di grande spettacolo e sorprese. Tra le esibizioni e i duetti, si sono susseguite emozioni e applausi, mentre sul palco si sono alternate figure di rilievo. La serata si è conclusa con il classico clima di entusiasmo tra pubblico presente e telespettatori a casa.

La terza serata del Festival di Sanremo è entrata nel vivo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, sul palco dell'Ariston è arrivata la supermodella Irina Shayk. Con loro anche Ubaldo Pantani, l'imitatore e comico nei panni di Lapo Elkann. Nicolò Filippucci vince le Nuove Proposte

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore tra le Nuove Proposte. Splendido omaggio a MogolNicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna.

