Standing ovation per Fausto Leali a Sanremo 2026 | Premio alla Carriera e lacrime all’Ariston

Al Festival di Sanremo 2026, Fausto Leali riceve il Premio alla Carriera. Gli applausi riempiono il Teatro Ariston mentre lui ringrazia con emozione. Durante l’evento, l’artista si commuove e si inchina al pubblico. La serata si conclude con una standing ovation, lasciando il pubblico senza parole. Leali si mostra grato e visibilmente emozionato per questo riconoscimento.

Momento di grande emozione al Festival di Sanremo 2026, dove Fausto Leali ha ricevuto il Premio alla Carriera tra gli applausi scroscianti del Teatro Ariston. Una vera standing ovation ha accompagnato l'artista, visibilmente commosso: "Mi stanno tremando le gambe come la prima volta al Festival di Sanremo al Casinò nel '68".

Sanremo 2026: Premio alla Carriera per Mogol, Caterina Caselli e Fausto Leali

