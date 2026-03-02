Catania supera Lagonegro 3-1 | Nwachukwu domina con 25 punti

La Sviluppo Sud Catania ha iniziato con una vittoria il doppio turno casalingo battendo Rinascita Lagonegro 3-1. Nwachukwu si è distinto con 25 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con Catania che ha conquistato il primo successo della serie contro gli avversari.

comincia nel migliore dei modi il doppio turno casalingo della Sviluppo Sud Catania, che chiude la prima sfida contro Rinascita Lagonegro con un convincente 3-1. l'incontro proietta subito i rossazzurri verso l'impegno di mercoledì al pala catania contro cantù, alimentando fiducia e dinamismo della squadra. il punteggio iniziale premia i rossazzurri, che raccolgono il primo vantaggio grazie a due errori avversari. un ace di arinze costringe Kantor al time out, mentre un muro di volpe aumenta il distacco. con la gestione dei punti e la continuità di arinze, la squadra accelera e chiude 25-20 a proprio favore, centrando la vittoria parziale. la frazione si apre con equilibrio, ma volpe firma un ace contestato che passa il controllo al challenge, confermando la decisione arbitrale.