Volley Coppa Italia A2 | la Consar supera Lagonegro e vola in semifinale

Da ravennatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Consar Ravenna si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2 di volley, battendo Lagonegro 3-1 nei quarti di finale. La squadra conferma così il risultato ottenuto in campionato due mesi fa. La semifinale si disputerà il 4 febbraio a Pineto contro l’Abba, che ha superato il proprio avversario nei quarti.

Dopo aver perso il primo set, e vinto non senza patemi il secondo, la formazione ravennate prende il sopravvento sulla Rinascita e chiude 3-1 il match dei quarti di finale: il 4 febbraio sfida a Pineto Come seppe fare due mesi fa in campionato, la Consar Ravenna ripete vittoria e punteggio (3-1) contro la Rinascita Lagonegro anche nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di A2 e si qualifica per le semifinali: il 4 febbraio giocherà a Pineto, contro l’Abba, a sua volta impostasi su Siena. Tesa e contratta nel primo set, dove subisce l’iniziativa e il gioco degli ospiti, ispirati da Cantagalli (8 punti), la formazione di Valentini annuncia il cambio di passo e di ritmo con il break di 7-0 all’inizio del secondo set, poi vinto non senza qualche patema, e dal terzo assume il comando della partita trovando molti punti nel suo tridente Zlatanov (18)-Dimitrov (19)-Bartolucci (14 punti, con tre ace e 4 muri e Mvp), che alla lunga si rivelano indigesti per la difesa ospite, e in Gottardo un efficace innesto a gara in corso.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

