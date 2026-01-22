Volley Coppa Italia A2 | la Consar supera Lagonegro e vola in semifinale

La Consar Ravenna si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2 di volley, battendo Lagonegro 3-1 nei quarti di finale. La squadra conferma così il risultato ottenuto in campionato due mesi fa. La semifinale si disputerà il 4 febbraio a Pineto contro l’Abba, che ha superato il proprio avversario nei quarti.

Dopo aver perso il primo set, e vinto non senza patemi il secondo, la formazione ravennate prende il sopravvento sulla Rinascita e chiude 3-1 il match dei quarti di finale: il 4 febbraio sfida a Pineto Come seppe fare due mesi fa in campionato, la Consar Ravenna ripete vittoria e punteggio (3-1) contro la Rinascita Lagonegro anche nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di A2 e si qualifica per le semifinali: il 4 febbraio giocherà a Pineto, contro l’Abba, a sua volta impostasi su Siena. Tesa e contratta nel primo set, dove subisce l’iniziativa e il gioco degli ospiti, ispirati da Cantagalli (8 punti), la formazione di Valentini annuncia il cambio di passo e di ritmo con il break di 7-0 all’inizio del secondo set, poi vinto non senza qualche patema, e dal terzo assume il comando della partita trovando molti punti nel suo tridente Zlatanov (18)-Dimitrov (19)-Bartolucci (14 punti, con tre ace e 4 muri e Mvp), che alla lunga si rivelano indigesti per la difesa ospite, e in Gottardo un efficace innesto a gara in corso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Volley serie A2. Consar, quanti amici a Lagonegro. Prima dei sentimenti c’è il campo

Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa. Guerrini carico: “Riprendiamo la marcia contro il Lagonegro”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Semifinale di Coppa Italia, appuntamento con la storia per la CDA Volley; Coppa Italia A2 Femminile: la finale è Costa Volpino-Talmassons; Del Monte® Coppa Italia A2, i risultati dei Quarti di Finale; Volley A2 Coppa Italia, la Consar Ravenna approda in semifinale: il 4 febbraio sfiderà Pineto.

Volley: La nuova vittoria contro Lagonegro consegna alla Consar le semifinali di Coppa Italia di A2Come seppe fare due mesi fa in campionato, la Consar Ravenna ripete vittoria e punteggio (3-1) contro la Rinascita Lagonegro anche nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di A2 e si qualific ... ravennawebtv.it

Coppa Italia A2 Femminile: la finale è Costa Volpino-TalmassonsLe semifinali di oggi hanno laureato la formazione di Cominetti, che ha sconfitto al tie break Melendugno, e quella del neo tecnico Parazzoli che ha battuto in tre set Padova ... tuttosport.com

Per il Cuore di Mamma CUTROFIANO VOLLEY arriva una storica domenica di Coppa. Tutti in campo per un pomeriggio da dedicare interamente alle nostre pantere IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE - facebook.com facebook