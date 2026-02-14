MVP Eurolega | Moses Wright domina con 25 punti record personale

Moses Wright ha vinto il premio di MVP dell’Eurolega dopo aver segnato 25 punti, il suo massimo in carriera. La sua prestazione ha fatto la differenza nella vittoria della sua squadra, grazie a canestri decisivi e una buona presenza in attacco. Durante il dodicesimo turno, il giocatore ha mostrato tutta la sua forza, attirando l’attenzione di tifosi e analisti.

Il dodicesimo turno di campionato europeo ha evidenziato una serie di prestazioni decisive, con protagonisti in grado di guidare le rispettive squadre verso risultati importanti. In primo piano, la crescita personale di Moses Wright ha raggiunto il culmine, consolidando un profilo di grande affidabilità offensiva e dinamismo difensivo. Le partite hanno mostrato equilibrio tra attacco efficace e difesa solida, confermando come l'Eurolega premiamente le esecuzioni precise e la gestione dei momenti chiave. Il centro dello Zalgiris Kaunas ha guidato la favorevole vittoria interna con 25 punti e un PIR di 34, miglior indice di giornata.