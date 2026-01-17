Giustizia Ferrante FI | Terzietà giudici a garanzia cittadini con Sì stop distorsioni

Giustizia, Ferrante (FI): “Terzietà giudici a garanzia cittadini, con Sì stop distorsioni” La riforma della giustizia rappresenta un passo importante per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e garantire un sistema più equilibrato. Ferrante di Forza Italia evidenzia come l’indipendenza dei giudici sia fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e prevenire distorsioni. Un intervento che mira a rafforzare il ruolo della magistratura e a garantire un sistema giudiziario più equ

Tempo di lettura: 2 minuti "La riforma della giustizia è una battaglia di civiltà che riguarda tutti perché investe il rapporto tra Stato e cittadini, con l'obiettivo di restituire equilibrio al sistema e fiducia nelle istituzioni. La separazione delle carriere, l'istituzione di due distinti Csm e dell'Alta Corte disciplinare sono i pilastri su cui poggiano la terzietà dei giudici e l'autonomia della magistratura: principi che vogliamo rafforzare a garanzia dei cittadini. Il referendum sulla riforma della giustizia rappresenta un passaggio storico che, grazie alla determinazione di Forza Italia, finalmente è realtà".

